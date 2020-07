Instabilidade em recurso do WhatsApp sugere possível modificação para os usuários

Uma instabilidade em um recurso do aplicativo de mensagens WhatsApp sugere uma possível modificação para os usuários.

Atualmente, o app está com problemas para carregar a visualização do YouTube.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o PiP não aparece no WhatsApp para iOS, Android e Web/Desktop.

Com isso, a visualização não é carregada quando um link da plataforma de vídeos é enviado pelo app, na forma de mensagem.

Como revelado, provavelmente, existem algumas alterações no YouTube e é necessária uma atualização para suportá-las. Confira:

WhatsApp is experiencing issues to load the YouTube preview. The PiP does not appear on WhatsApp for iOS, Android and Web/Desktop.

Probably there are some changes for YouTube and it's needed an update to support them.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 21, 2020