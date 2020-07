Golden retriever com câncer terminal é abandonado em estacionamento de supermercado

Um cachorro da raça Golden retriever já idoso foi encontrado por um casal que fazia compras em um supermercado em Chicago, nos Estados Unidos. O animal estava muito doente e jogado num canto do estacionamento.

O casal Jenny e Scott imediatamente socorreu o animal e levou-o para um abrigo de cachorros na região, mas após uma consulta com veterinário descobriu que o cão, com 12 anos de idade, estava com câncer terminal e tinha poucas semanas de vida. Ou seja, o cão foi abandonado por estar com uma doença terminal.

Jenny e Scott adotaram o animal para garantir que ele tivesse os cuidados necessários durante suas últimas semanas de vida e criaram para ele uma lista de desejos para cumprir nos seus últimos dias.

Como não havia placa de identificação, lhe deram o nome de Theo e já o levaram para comer hambúrguer e tomar sorvete de casquinha em um restaurante drive-thru e para nadar em uma piscina. Jenny e Scott tem ainda três desejos a cumprirem com Theo, que acham que ele vai gostar:

– Visitar o quartel dos bombeiros – Um passeio de barco – Um encontro com outro cachorro.

