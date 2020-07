Fortaleça seu sistema imunológico com este chá de gengibre e cúrcuma

Ter defesas em boas condições sempre foi importante. É por isso que o portal Nueva Mujer ensina a fazer chá de gengibre e cúrcuma para fortalecer seu sistema imunológico.

Chá para fortalecer o sistema imunológico

Ingredientes

1 centímetro de raiz de gengibre

1 colher (chá) de cúrcuma

2 xícaras de água

raspas de uma casca de limão

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo

Adicione a água em uma panela e coloque em fogo médio. Em seguida, despeje a cúrcuma e a raiz de gengibre fatiada em pedaços muito finos. Adicione as raspas de limão e, quando começar a ferver, retire a panela do fogo e deixe descansar por 5 minutos. Coe o líquido e adoce com mel.

Propriedades

O gengibre ajuda a manter o corpo aquecido. Como se não fosse suficiente, incentiva a suar e a diminuir os sintomas da gripe. Por outro lado, a cúrcuma protege contra infecções.