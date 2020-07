Companhia Azul vai operar 17 voos diários entre agosto e setembro no Aeroporto de Congonhas; pista principal estará em reformas

Com o fechamento da pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo (SP), para obras de recuperação do pavimento asfáltico, a Azul fará ajustes em sua malha entre 05 de agosto e 05 de setembro.

Como informado pela empresa, a companhia manterá suas operações na pista auxiliar do aeroporto com as aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 passageiros, e irá ampliar a oferta de voos diários para BH e na ponte aérea Rio-São Paulo, além de criar uma nova rota: Congonhas-Curitiba. Serão 17 voos por dia para atender a demanda.

“Congonhas-Santos Dumont, que hoje conta com dois voos diários, passará a sete frequências diárias, enquanto o mercado Congonhas-Belo Horizonte terá seis operações por dia frente às duas que têm sido realizadas”, detalhou.

Pista auxiliar

A pista auxiliar só poderá receber aeronaves até categoria 3C, tais como o ATR-72 e Caravan, conforme determinado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com isso, de acordo com informações do jornal Valor Econômico, as companhias Gol e LATAM vão transferir voos operados no terminal durante o período.

Com informações da Azul

