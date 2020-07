Um vídeo compartilhado no YouTube revela algumas dicas para ter um banheiro sempre limpo e cheiroso.

As orientações foram compartilhadas pelo canal ‘A Dica Do Dia com Flávia Ferrari’, que sempre compartilha conteúdos sobre o tema.

Como revelado pelo canal, são hábitos simples, para serem feitos diariamente. Confira o vídeo completo:

LEIA TAMBÉM: