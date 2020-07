5 geladeiras entre as mais vendidas para inspirar quem está pensando em trocar a sua

Qual é a vida útil de uma geladeira? Estudos apontam que esses eletrodomésticos duram entre 10 e 12 anos – um período considerável se levarmos em conta que eles permanecem ligados 24 horas por dia. Depois desse prazo, costuma ficar mais caro consertar do que comprar um novo. Borracha da porta desgastada, demora para gelar produtos, barulho excessivo do compressor e aumento da conta de luz são os defeitos mais comuns. Se a que você tem em casa já está dando esses sinais, é melhor começar a sondar o mercado para investir na troca. Selecionamos 5 modelos de refrigeradores que estão entre os mais vendidos no e-commerce brasileiro. Veja:

1. Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros Inox







A Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 375 litros conta com design sofisticado e grande capacidade para armazenar os alimentos. Vem com Painel Eletrônico, Espaço Adapt, compartimento Latas e Long Necks e compartimento Extra Frio. Tudo isso com a Tecnologia EVOX, proteção que sua geladeira precisa. Compre a partir de R$ 2.589,00.

2. Geladeira Frost Free Side Inverse 3 Portas 540 litros Platinum







Com 540 litros de capacidade, tem design moderno e funcional. Sua estrutura inovadora, com freezer na parte inferior e refrigerador superior, permite melhor aproveitamento do espaço interno. Compre a partir de R$ 5.986,50.

3. Geladeira Brastemp Frost Free Inverse 443 litros Inox com Turbo Ice







Possui Smart Ice, Turbo Gelo e Twist Ice garantindo gelo sempre à mão. Com a função Smart Bar, resfria bebidas e avisa quando estão prontas para beber. Compre a partir de R$ 4.640,00.

4. Geladeira/Refrigerador Frost free 402 litros Electrolux







Todos os mantimentos comprados no mercado, na feira ou no horti-fruti vão estar protegidos e conservados por mais tempo. Conte também com as funções Turbo Freezer e Drink Express para congelar e resfriar rapidamente alimentos e bebidas. Compre a partir de R$ 2.649,00.

5. Geladeira Consul Frost Free 300 litros Branca com Freezer Super Capacidade







Compacto, bonito, organizado e com a tecnologia frost free. Conta com congelador com Super Capacidade (47 litros ) e localização especial para armazenamento de frios. Compre a partir de R$ 1.855,30.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.