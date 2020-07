Os signos que se atraem por pessoas independentes, mas que não sejam mais que eles

Alguns signos do zodíaco costumam se sentir atraídos por pessoas independentes porque esse comportamento também faz parte das suas vidas. No entanto, eles podem se assustar um pouco quando o parceiro é ainda mais livre que ele.

Confira:

Áries

O ariano é determinado e repleto de iniciativa, por isso as pessoas confiantes e independentes acabam chamando sua atenção. No entanto, como procura sempre ser o melhor, ele se sentirá um pouco acuado se a outra pessoa for ainda mais obstinada e demonstrar que é o único que possui as rédeas da sua vida. Pode achar que seu “reinado” de independência e liberdade foi roubado.

Leão

O leonino possui muita confiança em si e busca a independência paras se sentir ainda mais poderoso. Por isso, pessoas que mostram o quando lutam por aquilo que desejam e possuem tudo sob controle costumam chamar a sua atenção. No entanto, quando sente que já não toma as decisões sozinho, pode acabar se frustrando e sendo conflituoso.

Virgem

Além de independente, o virginiano desenvolve métodos e formas de fazer as coisas que ele considera os melhores. Por mais que se interesse pelas pessoas que se esforçam para dar o seu melhor e são donos do próprio caminho, ele acaba se sentindo inseguro quando o poder de iniciativa do outro parte de conceitos diferentes dos seus.

Capricórnio

Como um dos signos mais trabalhadores e esforçados do zodíaco, ele dificilmente se interessará por muito tempo por pessoas que não tomam as rédeas da própria vida e lutam para alcançar seus objetivos. No entanto, gosta que as coisas estejam sob seu controle e podem enfrentar muitos conflitos antes de se entender que as decisões do outro não devem depender dele.