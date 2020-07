Novo filtro no Instagram é lançado pela Samsung para celebrar o Galaxy S20+ BTS Edition no Brasil

Dias depois de anunciar o início das vendas do Galaxy S20+ BTS Edition no País, a Samsung preparou mais uma surpresa especial para os fãs da banda de K-pop.

Como revelado pela empresa, já está disponível no perfil da Samsung Brasil no Instagram um filtro personalizado para que todos que admiram a banda possa experimentar o resultado de uma selfie registrada com o smartphone lançado recentemente.

“Para conhecer e utilizar o filtro, basta acessar o link e fazer os stories mais criativos para mostrar o carinho pela BTS. O filtro oferece quatro opções diferentes para o usuário e simula uma selfie para apresentar o design diferenciado do Galaxy S20+ BTS Edition que a Samsung desenvolveu em parceria com o grupo musical: acabamento em metal na cor roxa e o símbolo que representa o gesto feito pelos fãs para reforçar a relação com a banda”, detalhou.

O filtro, que já está disponível, e os demais recursos do aparelho foram apresentados na última sexta-feira (17), em uma live exclusiva no Instagram da Samsung Brasil.

Ainda de acordo com a empresa, o Galaxy S20+ está à venda no Brasil desde o dia 13 de julho. “ O preço sugerido para o mais K-pop dos lançamentos da Samsung é de R$ 5.999,00”, detalhou. Confira:

Com informações da Samsung

