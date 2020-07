Microsoft soluciona 18 vulnerabilidades críticas na última atualização

A Microsoft lançou, recentemente, o pacote de atualizações para o mês de julho de 2020, no qual corrigiu um total de 123 vulnerabilidades nos produtos da empresa.

Como revelado pela ESET, entre as falhas, 18 foram classificadas como críticas e 105 como importantes.

“Trata-se do segundo maior pacote de atualizações da história, ficando atrás apenas das atualizações lançadas em junho deste ano que corrigiu um total de 129 vulnerabilidades”, detalhou.

Como apontado, entre as vulnerabilidades corrigidas, uma delas ganha destaque: CVE-2020-1350, uma falha crítica no servidor DNS do Windows que permite a um atacante executar códigos maliciosos de forma remota.

Com informações da ESET

LEIA TAMBÉM: