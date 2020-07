Máscara de mel e morango para equilibrar o cabelo misto

Se você tem cabelo misto e não sabe qual máscara caseira pode ser útil para dar vida e saúde aos seus fios, então continue lendo, pois o portal Nueva Mujer apresentou uma alternativa.

É uma máscara de morango que vai deixar seu cabelo bonito, saudável, forte e cheio de vida.

Máscara para cabelo misto

Ingredientes

1 xícara de morango

2 colheres (sopa) de mel

½ xícara de leite

Modo de preparo e uso

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e processe até formar uma pasta homogênea.

Aplique no cabelo da raiz às pontas. Coloque um plástico e deixe a máscara agir por 45 minutos. Em seguida, remova com muita água e lave o cabelo normalmente.

Lembre-se de lavar o cabelo com água fria, pois a água morna enfraquecerá a fibra capilar.

A máscara pode ser aplicada duas vezes por semana.

Os componentes

Morango

É rico em vitamina C, magnésio e cobre, que ajudam a controlar a gordura do cabelo, deixando-o mais macio, brilhante e sedoso.

Leite

Fornece proteínas que permitem que as pontas secas sejam nutridas e reparadas. Além disso, os aminoácidos do leite estimularão o folículo piloso e ajudarão no crescimento e fortalecimento.

Mel

O mel de abelha fornece, entre outras coisas, vitaminas B e C, antioxidantes, proteínas e minerais que ajudarão a hidratar e suavizar cada um de seus fios de cabelo.