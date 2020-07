Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 20 a 24 de julho de 2020

Mais uma semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Confie em sua inteligência e liberdade para tomar decisões. Seu signo é carismático e sensual, qualidades que ajudam a ter sucesso. Lute por seus ideais.

Você deve fazer o que deseja na vida e não se sentir preso. Também é preciso ser generoso para que essas boas energias retornem em dobro à sua vida.

Em 21 de julho, reflita sobre o que você precisa e encontre a resposta. Tenha atenção com problemas nas costas e nos rins. Leia contratos com muito cuidado antes de assinar.

Os casais devem se comunicar e não se desrespeitar durante os diálogos ou brigas. Lembre-se de que as palavras doem e permanecem na memória. Seus números da sorte são 31 e 58.

Touro

Você terá dificuldades no trabalho; mantenha a calma e seja cauteloso com o que comentar sobre os outros.

Momento de crescer financeiramente e de garantir seus bens. Você pode ganhar dinheiro extra e seus números da sorte são 19 e 32; adicione sua data de nascimento para aumentar a energia de abundancia.

Os casais podem dar passos importantes ou formalizar a relação; o relacionamento prosperará. Se você for solteiro, alguém do signo de Capricórnio ou Virgem pode ser muito compatível.

Este também é o momento de curar seu coração, reconhecer que estava errado e pedir perdão à pessoa que o merece, porque é hora de viver em paz.

Gêmeos

Você está no momento buscar o emprego que o fará feliz, pois este é um estágio de abundância em sua vida. Um amor sincero chegará e pode ser alguém do signo de Libra ou Sagitário.

Aqueles que estão em um relacionamento terão algumas dificuldades devido ao ciúme; portanto, tente não brigar por isso. Seus números da sorte são 27 e 33 e a terça-feira é seu melhor dia.

Não ostente e leve uma vida simples, pois isso o tornará uma pessoa melhor. Você pode precisar pedir um favor. Não brigue no trabalho; você não está sempre certo e deve ser o mediador diante de conflitos.

Câncer

Esta semana você analisará uma mudança de trabalho ou residência para dar mais força aos seus projetos.

Você não precisa mais se preocupar com o seu relacionamento amoroso; tenha calma, pois somente o que é seu retornará. Você faz pagamentos.

Tenha cuidado com problemas de infecção de pele e cabelo. Você pensa em ter férias no futuro com os amigos. Você é muito conquistador e deve analisar bem com quem deseja formar um lar, para depois não se arrepender.

Seu dia de sorte será 23 de julho com seus números são 07 e 98. Uma gravidez surpresa pode ser descoberta.

Leão

Você tomará importantes decisões no trabalho e deve avaliar todas as possibilidades para realizar o projeto que deseja. Contratos são assinados e fechados. Você pode precisar consertar seu carro.

Organize documentos com antecedência para burocracias. Cuidado com problemas de garganta e infecção pulmonar; cuide melhor da sua saúde e se liberte de hábitos ruins.

No amor, você decide estar em um relacionamento sério e os solteiros conhecerão pessoas compatíveis do signo de Sagitário ou Capricórnio. Você terá sorte em 21 de julho com os números 09 e 88.

Uma fase de crescimento começa e você deve refletir sobre as mudanças que o farão ser ainda melhor. Pague suas dívidas e evite problemas no futuro.

Virgem

A boa sorte sorri para você; boas energias inundam sua vida e chegou a hora de realizar as mudanças que tiver em mente para tudo ser ainda melhor. Momento de ter muita confiança em si mesmo.

Você pode viver uma semana de muito estresse no trabalho e de reuniões nas quais deve permanecer calmo. Com isso você irá superar qualquer adversidade.

Tenha atenção com problemas nas costas e tente não carregar coisas pesadas. Você terá sorte em 22 de julho com os números 04 e 55. Dias de clareza e confiança chegam na vida pessoal. Um amor antigo pode procurá-lo para pedir perdão; é hora de deixar rancores para trás de verdade.

Libra

Você não deve desistir, mas sim fazer todo o seu esforço para alcançar objetivos. Problemas familiares podem tirar sua estabilidade emocional; portanto, se concentre em estar bem para não se prejudicar.

Nesta semana, você decidirá se permanecerá no seu emprego ou se deve procurar um melhor. Você pensa em um amor do passado; tente falar para colocar um ponto final nesta história e ficar em paz para se libertar de verdade.

Cuide do seu dinheiro com responsabilidade. Seu temperamento impulsivo atingirá o limite e você precisa controlar para não ter problemas mais tarde. Você terá sorte no dia 23 de julho com os números 07 e 88. O amarelo e laranja atraem ainda mais sorte.

Escorpião

Você obterá o que merece depois de muito esforço e sacrifício. É hora de mudar sua atitude para sempre e não ter mais medo do que os outros podem falar de você.

Procure o emprego que tanto deseja; mudanças positivas acontecem sem problemas. Em seu relacionamento amoroso, lembre-se de que seu parceiro tem sentimentos e você os magoa com palavras e ações impulsivas.

Seja mais cauteloso. Os solteiros terão um amor muito compatível do signo de Áries ou Aquário. Seu dia de sorte será 22 de julho e os números são 09 e 76. Lembre-se de que mais importante que os erros e tropeços, são a experiência que você adquire e a forma que supera os problemas.

Sagitário

Problemas econômicos e empregos ruins começam a ser deixados para trás. É hora de renovar os pensamentos e deixar as melhores energias fluírem para trabalhar a seu favor.

Momento poderoso de crescimento, mas também de muita cautela na hora de fazer negócios e associações. Você terá sorte no dia 21 de julho com os números 12 e 34; peça proteção e mantenha seus melhores pensamentos.

Os sagitarianos que estão em um relacionamento continuam estáveis com o parceiro. Evite se tomar remédios por conta própria e seja mais responsável com a sua saúde. Tenha cuidado com as dívidas e tente pagar a tempo. Os solteiros podem encontrar um amor muito compatível do signo de Gêmeos ou Leão.

Capricórnio

É hora de amadurecer profissionalmente e encontrar o caminho para o sucesso; você é o mais inteligente do zodíaco e isso o torna digno do sucesso.

É hora tomar cuidado com as decisões que você tomar e pensar duas vezes antes de agir. Nesta semana, você terá uma reunião de trabalho importante e deve estar preparado.

Tenha cuidado com problemas de enxaqueca e estresse; cuide melhor da sua saúde física e mental.

Você pode desejar procurar um amor do passado, mas é melhor fechar círculos e seguir em frente na sua vida amorosa. Seus números da sorte são 15 e 60 e o azul atrairá fortuna. Em 21 de julho a abundancia entra em sua vida e é um momento de reflexão.

Aquário

Momento de reconciliação consigo mesmo e com os outros. Se aperfeiçoe e desapegue de culpas do passado. Seu signo tende a magoar os outros sem perceber e é hora de ser mais atento com isso.

Não sabote seu próprio sucesso e felicidade. A sorte chega em 21 de julho com os números 23 e 18. Você terá dias ocupados; portanto, tente não ficar com raiva e tenha paciência para terminar tudo o que tiver pendente.

Um amor do signo de Escorpião ou Áries será muito compatível com você. Questões legais são resolvidas a seu favor. Os comprometidos devem ser mais pacientes para evitar a separação.

Peixes

Hora de sua atitude em relação ao futuro, sendo mais responsável e é crescendo profissionalmente ou empreendendo.

Sua intuição está em um nível muito forte; você pode refletir para encontrar respostas importantes e também manter os pensamentos positivos para atrair o melhor para a sua vida.

Em 21 de julho, a abundância entrará em sua vida e o branco ajudará a mantê-la por mais tempo. Seus números da sorte são 05 e 32.

No amor, é preciso diminuir as situações dramáticas e tentar ser menos controlador com o seu parceiro. Só assim as coisas serão melhores.

Você recebe um presente inesperado e pode ser de um novo amor. Cuidado com as perdas na rua. Você conserta seu carro. Um convite importante chegará.