Free Fire: Streamers e membros da comunidade formam nova edição da Treta dos Streamers

A partir de hoje (20) até dia 24 de julho, streamers da BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena, escolherão jogadores entre seus respectivos públicos para formar equipes e disputar a 2ª edição do Treta dos Streamers, campeonato totalmente online de Free Fire.

Como revelado, com premiação total de 16 mil diamantes, a competição colocará oito equipes, lideradas por streamers da plataforma, em confrontos para decidir quem é o melhor no modo Contra Squad. Cada time será composto por um streamer e três membros da comunidade.

“Na primeira fase do Treta dos Streamers acontece a "peneira", ou seja, os streamers selecionam quem fará parte de seus respectivos times. A seleção será durante suas lives, que acontecem na plataforma”, detalhou.

Entre os líderes das equipes está ALOK. Ainda de acordo com as informações, formadas as equipes, no dia 28 de julho, elas se enfrentam em confrontos diretos. Todos os embates serão transmitidos exclusivamente na BOOYAH! a partir das 18h.

Com informações da Garena

