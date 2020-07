4 tipos de cães da raça pitbull

Os Pitbulls são animais fortes, atarracados e com cara de mau, muito temidos por todos pela potência de sua mordida e pela fama que adquiriram como cães de briga, culpa de donos mal intencionados que criam o animal para participar de rinhas – cachorros colocados para brigar até a morte, o que, aliás, é crime.

Na realidade, o Pitbull é um animal muito brincalhão, divertido e protetor. Suas origens vem do cruzamento do Bulldog inglês com cachorros da raça Terrier, hoje extinta. Esse cruzamento originou várias linhagens de pitbulls.

Confira os principais tipos de Pitbull:

American Pitbull Terrier

Reprodução

Criado nos Estados Unidos, é conhecido por sua força, agilidade e personalidade dócil e amigável. São também muito territorialistas, por isso não devem ser misturados com outras raças. Têm cerca de 50 cm e 30 kg, em média.

Bull Terrier

Reprodução

Raça inglesa do fim do século XIX. É forte, ágil e cheio de energia. Por sua força, pode machucar alguém durante uma brincadeira e também não é aconselhável a convivência com outro pet. Chega a 55 cm e 30 kg de peso.

Stafordshire Bull Terrier

Reprodução

O Stafordshire é um cão menor, com 35 cm e 17 kg, em média, cuja reputação é de animal extremamente dócil, embora na aparência lembre muito o American Pitbull. Convive bem até com crianças, mas não se atreva a juntá-lo com outro Pet, pois também é muito territorialista.

American Staffordshire Terrier

Reprodução

Semelhante ao Staffordshire inglês, esse cão é maior e mais forte que seu primo. Adora exercícios, precisa de espaço e caminhadas diárias para manter seu bom humor. Tem 45 cm de altura e peso em torno de 30 kg.