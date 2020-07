3 tipos de franja que você pode usar se você tem o rosto redondo

Com cabelos longos ou curtos, a franja sempre será um bom complemento para adicionar um toque extra de beleza e personalidade ao seu corte. Dá mais frescor à sua aparência, além de servir para enquadrar o rosto — e até mesmo afiná-lo, no caso de mulheres com rosto redondo.

Tipos de franja para mulheres de rosto redonda

Franja cortina

É uma franja muito elegante que favorece todos os tipos de rosto, especialmente os redondos. Geralmente abre no centro e emoldura o rosto perfeitamente, sendo um pouco alongado para os lados.

Wispy bangs

Ela é uma franja e uma excelente escolha se você tem cabelo fino e não quer ter uma franja grossa e cheia.

Franjas laterais

Se você tem um rosto redondo, franjas retas estão proibidas. Escolha um estilo lateral que tenha um ângulo forte.

