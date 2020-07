10 cosméticos e produtos de cuidados pessoais que são campeões de venda no Brasil

É contínuo o aumento na demanda por cosméticos e produtos de cuidados pessoais no mundo. Segundo o relatório "Personal Care Ingredients: Global Market Analysis", em 2020, mesmo com a pandemia, a comercialização desses itens globalmente ultrapassará a marca de US$ 10 bilhões. E o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo — entram aí desde cosméticos para cabelo e pele até perfumes e produtos para higiene bucal. O país fica atrás de Estados Unidos, China e Japão.

De acordo com ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o comércio eletrônico é o canal de distribuição que mais cresce no setor. Quer saber quem são os produtos da categoria que lideram as vendas no e-commerce? Selecionamos 10 entre os produtos mais vendidos na Amazon para você conhecer e experimentar. Confira:

1. Água Micelar 5 em 1 L'Oréal Paris 100 ml



1º mais vendido em Demaquilantes e Removedores de Maquiagem. Limpa, reequilibra, purifica e suaviza até as peles mais sensíveis. Compre a partir de R$ 21,99.

2. Creme para Mãos Terrapeutics Calêndula Granado Rosa Claro 50ml



1º mais vendido em Produtos para Cuidados das Mãos e dos Pés. Possuo propriedades antioxidante, protetora e nutritiva da pele. Compre a partir de R$ 16,90.

3. Protetor Solar Facial FPS 30 50g L'Oréal Paris



1º mais vendido em Protetores Solares Faciais. Contém melanin control que equilibra a síntese de melanina prevenindo o aparecimento de manchas solares. Compre a partir de R$ 37,79.

4. Inoar Kit shampoo e condicionador CicatriFios Plástica Capilar 1L



1º mais vendido em Shampoos e Condicionadores. Produto vegano, liberado para as técnicas low poo, no poo e co-wash. Facilita a escovação e reduz quebra e frizz. Compre a partir de R$ 44,57.

5. Álcool Líquido 70% Antisséptico Higienizador 500ml com Borrifador

1º mais vendido em Complementos para Banho e Banheira. O álcool líquido higienizador é muito eficaz no combate eliminando vírus e bactérias que estão em nossas mãos e braços. Compre a partir de R$ 18,00.

6. Óleo Essencial de Laranja 10 ml By Samia Multicor



1º mais vendido em Óleo Essencial. Principais indicações: insônia, calmante, estética corporal, desintoxicação corporal, pele normal e pele seca. Compre a partir de R$ 23,19.

7. Argila Branca 400g Raavi



1º mais vendido em Máscaras. Tem ação calmante e também pode ser utilizada em procedimentos pós-depilatórios. Compre a partir de R$ 35,90.

8. Johnson's Toalhinhas Hipoalergênicas Hora do Sono 96 Unidades



1º mais vendido em Saúde. Essência exclusiva natural calm. Fórmula chega de lágrimas, podem ser utilizadas no rosto com propriedades relaxantes e suavizantes. Compre a partir de R$ 19,90.

9. Gel Higienizante 70% Blue 500ml Giovanna Baby Azul



1º mais vendido em Álcool Gel e Higienizadores de Mãos. Antisséptico para as mãos, esferas hidratantes, perfumação exclusiva. Seca instantaneamente sem ressecar as mãos. Compre a partir de R$ 15,50.

10. Desodorante Nivea Spray Fresh Natural 90ml



1º mais vendido em Desodorantes. 48h de proteção contra o suor e o mau odor. Sem corantes e sem conservantes. Compre a partir de R$ 5,49.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.