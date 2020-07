Umbro Brasil decide investir em street style e aqui estão alguns looks

A Umbro Brasil, marca inglesa, decidiu ir além do universo do futebol e investiu em uma coleção de street style. Segundo a marca, as peças são contemporâneas e vai além do universo do futebol.

A coleção contempla novos calçados, camisetas, bermudas, calças e agasalhos, com designs que fazem parte do DNA da marca, misturando tradição com o que há de mais moderno em traços urbanos e em tecnologia na moda, o que faz da coleção uma forma de expressão a ser exposta em várias situações do cotidiano.

“A própria associação da Umbro ao futebol é sempre muito ligado à percepção visual que trazemos às peças, que sempre leva a estética do futebol para além do campo. Nossa tradição já está ligada a romper barreiras e inovar, entender tendências e alinhá-las com nossos próprios referenciais. Vamos seguir investindo nessa linha de produtos, abrindo caminho para novas coleções”, diz Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil.

Confira alguns looks: