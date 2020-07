Os signos que podem se transformar nos ex-namorados mais doidos do zodíaco

Alguns signos podem não lidar muito bem com seus términos amorosos e acabam se tornando os ex mais doidos do zodíaco. Confira quais são:

Touro

Apesar do orgulho, o taurino pode ser teimoso e um pouco possessivo com as pessoas que ama ou já amou. Por isso, ele pode se tornar um stalker que sabe tudo sobre a vida do outro e ainda tenta retomar as coisas, como se não tivesse nada de problemático ou errado nisso. São insistentes quando querem algo e não podem controlar.

Câncer

O canceriano constrói laços difíceis de quebrar com as pessoas que amam e seu apego ao passado é um dos maiores do zodíaco. Por isso, mesmo que já tenha passado um bom tempo, é provável que você receba mensagens estranhas e nostálgicas de alguém deste signo, que está sempre voltando aos tempos antigos e comunicando seus sentimentos.

Leão

O leonino odeia demonstrar que não seguiu totalmente em frente após um fracasso amoroso, mas tende a fazê-lo quando se sente com o ego ferido. Ele fará diversas tentativas para afetar o ex de alguma forma e também sua reputação, podendo ser adepto de eternas indiretas.

Escorpião

Quando passa por um término complicado o escorpiano pode ter duas atitudes completamente diferentes: demonstrará logo de cara que se enganou totalmente com seu ex – podendo deixá-lo como o vilão da história – ou simplesmente irá ativar seu modo obsessivo que perseguirá todos os passos do outro. Pode tentar ter encontros para lavar roupa suja ou tentar retomar a relação insistentemente.