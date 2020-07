Os signos com maior probabilidade de se apaixonar por pessoas de outras culturas

Alguns signos do zodíaco possuem uma maior probabilidade de se apaixonar por pessoas que pertencem a outras culturas, pois são abertos ao novo.

Confira quais são:

Áries

Este signo gosta de estar em movimento e o novo sempre chama a sua atenção. Por isso, ele se sentirá muito interessado em pessoas que podem mostrar novas realidades e experiências de vida. Suas paixões são intensas e ele não liga para os obstáculos que pessoas de culturas diferentes podem enfrentar.

Escorpião

O intenso escorpiano gosta de descobrir o desconhecido e pode se sentir ainda mais atraído por amores que precisam superar dificuldades – ainda mais se isso envolve diferenças na cultura, sociais, etc. Ele procura se conectar profundamente com a outra pessoa e consegue enxergar semelhanças mesmo quando as diferenças são claras.

Sagitário

O sagitariano é aventureiro e gosta muito de viajar para fazer novas descobertas, o que o torna alguém com muita probabilidade de se apaixonar por pessoas de outra cultura. Ele busca encontrar experiências que despertem novas percepções de consciência e pode se dar muito bem ao compartilhar os costumes do outro.

Aquário

O aquariano não tem medo algum de se arriscar pelo desconhecido e se sente muito atraído por tudo que é novo. Ele gosta de viver amores pouco convencionais e tende a aproveitar ao máximo as experiências e forma de pensar de pessoas que são diferentes dele. Ele é visionário e não seria diferente no amor.