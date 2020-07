A energia que rondará a vida amorosa de cada signo esta semana

Mais uma semana começa e cada signo do zodíaco pode viver um tipo de energia em sua vida amorosa e relacionamentos.

Áries

Planos para consolidar ainda mais o relacionamento são feitos. Parceria e diálogos ajudam a aproximar e resolver problemas entre o casal.

Touro

Momento de iniciativa e aproximação, física ou por mensagens. Uma atração mutua pode nascer.

Gêmeos

O parceiro prova ser a pessoa certa, mas você precisará estar disposto a ouvi-lo. Seja mais grato e aberto.

Câncer

Momento de enfrentar situações e se libertar daquilo que o deixa preso, mas se desprender nem sempre é simples. Um pretendente pode surgir para aqueles que estão solteiros.

Leão

Momento de dialogar e alcançar as coisas juntos. Aceite quem o impulsiona a ser melhor sem se sentir atacado. Os lideres também precisam de força externa para assumir as rédeas.

Virgem

Muitas vezes cobramos amor, mas não olhamos o quanto nós mesmos estamos entregues no relacionamento. Não seja injusto e equilibre esta situação para ninguém sair desgastado.

Libra

Um interesse amoroso pode surgir. É preciso arriscar, mas ser sempre responsável com o sentimento alheio. Casais podem começar a pensarem ter filhos.

Escorpião

Conversas importantes e apoio se fazem presentes. Este é um momento de absorver e entregar sabedoria. Para os solteiros, uma nova pessoa pode surgir.

Sagitário

Aceite as ideias do parceiro sobre como você pode ser melhor e cuidar da saúde. O diálogo será muito importante. Solteiros podem decidir tomar a iniciativa com alguém.

Capricórnio

Relacionamentos ficam ainda mais sérios e o sentimento é mais profundo. Alguém muito compatível pode aparecer.

Aquário

O interesse pode surgir onde você menos espera. Momento de se aproximar do seu parceiro e da família em geral.

Peixes

Atração e química emocional acontecem ao mesmo tempo. É momento de sentir e não se preocupar com a opinião dos outros, por mais amigo ou próximo que seja. Os casais com problemas devem tentar resolvê-los sem a interferência de terceiras pessoas.