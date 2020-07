Conheça o mega recurso que será liberado pelo aplicativo WhatsApp em breve

O WhatsApp trabalha em um novo recurso para os usuários. A novidade deve ser liberada em breve para os sistemas Android e iOS.

De acordo com o site WABetaInfo, conhecido por revelar novidades do app, a plataforma está testando um recurso de ‘Pesquisa por data’.

Como revelado, o recurso surgirá ao abrir a pesquisa dentro de uma conversa. Algumas imagens indicam como a novidade, ainda em desenvolvimento, deve funcionar. Confira:

Outras funções

Ainda de acordo com o site, além da busca de mensagens por data, o app também deve atualizar a seção ‘Uso de Armazenamento’. A plataforma passará a oferecer novos filtros para os usuários.

O aplicativo de mensagens também apresentará opções de ‘ordenar arquivos’ para exibir primeiro os mais recentes, por exemplo. Confira:

🔍 WhatsApp is testing a Search by date feature!

The feature is under development and it will be available in future.https://t.co/jdgGHOPGQF

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 11, 2020