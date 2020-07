Como conservar travesseiros e roupas de cama

As pessoas passam um terço de suas vidas dormindo – disso todos já ouviram falar. Mas qual é o prazo de validade da roupa de cama? É preciso trocar o enxoval de tempos em tempos, mesmo que as peças pareçam estar em bom estado de conservação. Para garantir o bem-estar na hora de dormir e não prejudicar a saúde, cada peça tem um prazo de validade. E você vai se surpreender com alguns deles.

Travesseiros devem ser trocados a cada dois anos, desde que conservação seja feita de maneira correta. Sacuda-os todos os dias e sempre utilize um protetor antes de colocar a fronha. Se não tiver protetor, use duas fronhas. Cuide das lavagens: a fronha deve ser trocada semanalmente, e o protetor de 15 em 15 dias. Importante: travesseiros usados devem ser descartados, não servem para doação, devido à grande quantidade de ácaros acumulada com o tempo.

Confira alguns modelos bem avaliados:

1. Travesseiro Buddemeyer Toque de Pluma Branco Avulso



Este é para quem gosta de travesseiros mais firmes. Produto não alérgico, extra macio e de alta durabilidade com detalhe requintado. Produzidos em 100% algodão cetim 233 fios com acabamento especial, tem seu enchimento em 100% poliéster microfibra extra macia. Os travesseiros podem ir à máquina sempre que for necessário, oferecendo a higienização perfeita. Compre a partir de R$89,90.

2. Fibrasca Travesseiro Frostygel Fibra Enchimento



Quem nunca reclamou daquele calor que os travesseiros dão durante o sono, principalmente nos dias de verão? A fibrasca tem a solução para ideal para você. o travesseiro frostygel – visco block base system, foi desenvolvido com tecnologia de alto padrão em sua malharia para trazer um grande diferencial a você que busca um maior frescor durante o sono, um travesseiro frio. Compre a partir de R$ 59,99.

Roupas de cama devem ser trocadas uma vez por semana, no mínimo. Caso seja uma pessoa que transpira bastante durante o sono, 3 dias já são o suficiente. Se possível, deixe sempre os lençóis secarem ao ar, pois isto evita proliferação de bactérias. Também deixe o quarto sempre arejado, para evitar mofo e umidade. Aproveite o momento de trocar os lençóis para retirar o pó que tiver acumulado na superfície de seu colchão e assim você o manterá sempre em perfeitas condições.

Confira alguns modelos bem confortáveis (e um organizador perfeito para conserva-los):

3. Roupa de Cama Crystal Persa Solteiro



Para encher sua casa de charme com um toque suave de delicadeza, escolha a coleção crystal. Com desenhos surpreendentes e tecido em 100% algodão – que traz o aconchego ideal para suas noites de sono. Compre a partir de R$ 70,45.

4. Roupa de Cama New Confort Manhattan Altenburg Azul Casal



Desenhos sofisticados que aliam beleza e bem-estar, essa coleção traz vários estilos, que vão desde o romantismo dos florais até a jovialidade do xadrez e geométricos. Em microfibra, as peças da coleção são confortáveis e fácil manutenção. Compre a partir de R$ 122,90.

5. Cobre Leito Casal Vicenza



Este item é para a cama do casal. Tem várias opções de cores vermelho, azul, rosa, salmão e marrom. Tecido e enchimento 100% de poliéster. Compre a partir de R$ 77,36.

6. Organizadores Tnt Caixa Closet Roupa



Esses organizadores vão ampliar o tempo de vida útil de suas roupas de cama. O kit tem 4 caixas organizadoras e permite deixar armários, closets e áreas de serviço organizadas e suas roupas, cobertores e toalhas protegidos da umidade e fungos. Compre a partir de R$ 119,90.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.