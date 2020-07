Chef do Eataly ensina a fazer em casa o autêntico pão ciabatta italiano

Com a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), os brasileiros precisaram se adaptar para viver um período inédito de maior permanência em casa. Por isso, muitos decidiram aprender a cozinhar – ou passaram a cozinhar mais -, e uma "pãodemia" invadiu às mesas dos brasileiros.

Nas redes sociais e nos sites, são inúmeros os que tentaram receitas dos mais variados tipos de pão – e são igualmente incontáveis os sucessos e fracassos ao produzir um dos alimentos mais básicos da dieta.

Por ter poucos ingredientes, parece simples acertar de primeira. Mas a prática mostra que tanta simplicidade não facilita o processo. O sous chef executivo do Eataly São Paulo, Thiago Saldiva, no entanto, ensina alguns truques e macetes para os que se aventuram na cozinha.

"Existem vários segredos para fazer um bom pão caseiro, entre eles, usar uma farinha de boa qualidade e de acordo com a preparação. A massa não pode passar nunca dos 28ºC, pois isso pode 'matar' as leveduras que irão fazer todo o processo dar certo. A temperatura do forno muda de acordo com o pão, mas a maioria exige uma temperatura alta e calor uniforme, duas coisas que são difíceis, mas possíveis, de conseguir em casa", destaca Saldiva à ANSA.

O sous chef lembra outros dois pontos muito importantes. "O pão é um produto vivo, cheio de organismos que desencadeiam inúmeras reações químicas que, por sua vez, dependem de vários aspectos biológicos, ou seja, há muitas oportunidades de dar 'errado"", ressalta, destacando que os cozinheiros amadores também precisam ter paciência. "O pão precisa de tempo para fermentar e se desenvolver, e não existe 'atalho' para o verdadeiro pão caseiro. Precisa esperar, esperar, esperar… ter muito amor, carinho e cuidado", pontua.

Quem tentou fazer pão em casa mais de uma vez também percebeu que, mesmo seguindo a receita, os resultados podem ter sido bem diferentes por conta do clima e da temperatura.

"Todas as bactérias que trabalham em prol da fermentação são extremamente sensíveis às altas temperaturas, lembrando que a grande maioria morre se expostas a uma temperatura maior do que 38°C. Por isso, a temperatura ambiente precisa ser levada em consideração quando a massa estiver batendo, sendo manipulada ou fermentando. Quanto mais quente, mais rápida será a fermentação", destaca.

Já o clima interfere bastante, especialmente na questão da farinha porque ela "tem uma quantidade de água que 'aguenta"", determinando o "quão hidratada será a sua massa". "Isso muda o resultado final completamente, por isso, se o clima estiver úmido, sua farinha absorverá menos água e vice-versa", diz.

O pão ciabatta

Depois de entender como funciona a produção dos pães, é hora de partir para a prática.

E o pão ciabatta vem ganhando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros. Para Saldiva, a popularidade do alimento no Brasil vem do fato de ele ter "uma leveza inconfundível e um sabor leve".

"Por ser extremamente versátil nas preparações da cozinha, sobretudo para lanches, o brasileiro aprendeu com certa facilidade a tê-lo em sua mesa", afirma.

Assim como acontece com outros pratos, a história do ciabatta tem mais de uma versão, sendo a mais "bonita" a de que ele teve origem com os monges franciscanos, já que São Francisco de Assis alimentava os trabalhadores com um pão chato e sem forma definida. O termo ciabatta pode ser traduzido como "chinelo" ou a "sandália" usada pelos frades.

A outra é menos "romântica" e aponta que, na década de 1980, um ex-corredor de rali chamado Arnaldo Cavallari desenvolveu uma receita de pão com alta hidratação e registrou o nome dele como "Ciabatta Italia".

Seja como for, segue a receita do tradicional pão italiano do sous chef Saldiva, que rende oito unidades:

380 ml de água

16g de fermento biológico fresco (ou 6g do seco)

500g de farinha de trigo tipo 00 (W350 pra cima)

5g de sal

60ml azeite de oliva extra virgem

Modo de Preparo: