Cabelo oleoso: máscara de maçã para controlar a gordura

Se você tem cabelo oleoso e não consegue encontrar uma alternativa que faça efeito para controlar a gordura, é hora de experimentar essa máscara de maçã. Ela tem poder de limpeza e hidratação, que também trará maciez e brilho ao seus fios.

Esta máscara de maçã vai ajudá-lo a remover progressivamente o sebo do seu cabelo. Para fazê-la, você vai precisar dos seguintes elementos.

Ingredientes

Suco de 1 limão

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

1 maçã

1 cerveja

Benefícios de seus ingredientes

Limão

Ajuda a combater a gordura do cabelo e estimula o crescimento.

Bicarbonato

Ele faz uma limpeza profunda, e é excelente para combater caspa.

Maçã

Combate bactérias e fungos causadores de caspa. Contém antioxidantes que ajudam a aumentar a circulação sanguínea no couro cabeludo.

Cerveja

Protege e repara fibras capilares criando uma sensação de maciez e maior manuseio. Além de suas propriedades naturais que a tornam o produto número um que combate a gordura no cabelo.

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador por alguns minutos, a ideia é que você tenha uma mistura homogênea, mas não muito líquida. Aplique no cabelo e deixe-o agir por 30 minutos. Remova-o com muita água e lave o cabelo como sempre faz.

Repita este procedimento toda semana e você verá ótimos resultados que vão ajudá-lo a combater a gordura que é produzida em excesso no cabelo.