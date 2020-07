Atualização beta do app WhatsApp libera nova funcionalidade para os usuários

Uma atualização beta do app WhatsApp, liberada nesta semana, já permite ativar atalhos para contatos do app na planilha de compartilhamento do iOS.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade (disponível apenas para testadores) é liberada de forma gradativa.

Sempre que o usuário enviar uma mensagem do WhatsApp e o ‘Bloqueio de tela’ estiver desativado, um atalho será criado automaticamente.

✅ How to enable shortcuts for your WhatsApp contacts in the iOS share sheet!

The definitive guide that explains how to add a shortcut, its limitation and prerequisites!https://t.co/GN4vDvngWW

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2020