4 raças de cães que parecem com raposas

Os cães de pequeno porte são muito fofinhos e tem tanta diversidade de cor e pelagem que muitas vezes chegamos a duvidar que são mesmo simples cachorros.

Alguns, devido à pelagem mais clara, o focinho mais afinado e a cauda longa e fina, se parecem mesmo com pequenas raposas. Se encontrássemos eles soltos na mata, certamente acharíamos que se tratam de animais silvestres em busca de alimentos. Segundo os especialistas, cachorros, logos e cães pertencem à mesma família, chamada Canidae.

Veja 4 raças de cães que parecem muito com pequenas raposas:

Spitz alemão

Reprodução

O Spitz Alemão, ou Lulu da Pomerânia, como também é conhecido, é muito comum no Brasil e não só parece com uma pequena raposa, como também parece um animal de pelúcia. É um animal brincalhão, corajoso e carinhoso.

Spitz finlandês

Reprodução

Considerado símbolo nacional da Finlândia, o Spitz finlandês tem uma pelagem em tom avermelhado e as orelhas erguidas e pontudas, característicos de animais como as raposas.

Akita Inu

Reprodução

O Akita Inu é uma raça de porte médio de origem japonesa e também possui pelagem de dupla coloração, orelhas pontudas e focinha mais finos e longos. Apesar da aparência, o pet um animal dócil e brincalhão

Shiba Inu

Reprodução

Outa raça oriunda do Japão que traz a pelagem em duas cores que muito lembra as raposas. Do peito até o focinho a pelagem adquire tons mais claros. No geral, a maior parte do corpo pode variar do vermelho ao castanho.