3 dicas de beleza coreanas para evitar o envelhecimento

Mulheres em todo o mundo estão testando produtos de pele e truques de beleza que as coreanas usam diariamente para prevenir o envelhecimento. E, de acordo com uma pesquisa do portal Indiatimes, existem três dicas de beleza coreanas que têm resultados incríveis.

Se você quer experimentar, deixamos esses truques anti-envelhecimento que podem ser feitos a partir do conforto de sua casa.

Limpe seu rosto com um pano de musselina umedecido em água quente

Tudo o que você precisa fazer é esfoliar e limpar seu rosto com um pano de musselina umedecido em água quente e massagear seu rosto todos os dias, com diferentes movimentos, de cima para baixo e você vai se surpreender ao ver a pele mais firme em cerca de duas semanas

Exercício oral

Yoga facial é uma coisa importante nos países ocidentais para parar o envelhecimento, e o que as mulheres coreanas fazem também é uma forma semelhante de exercício oral. Simplesmente soletrar vogais: a, e, i, o, u amplamente cada vez que você estiver livre. Com este simples exercício vai melhorar muito a circulação sanguínea da boca.

Dê leves toques em seu rosto com os dedos

Com visitas de salão ainda restritas em algumas áreas, você sempre pode experimentar alguma terapia facial em casa. E a maneira coreana de fazê-lo é dando leves toques no rosto com os dedos depois de aplicar um pouco de creme facial.

Cubra todos os cantos do seu rosto, desde as bochechas até a testa, queixo e mandíbula. Isso não só aumenta a circulação sanguínea, levando à diminuição das marcas de envelhecimento, mas também hidrata seu rosto graças ao creme.