Os signos do zodíaco que são implacáveis com seus inimigos

Alguns signos do zodíaco levam muito a sério os sentimentos de vingança e rancor por pessoas que querem fazer mal a eles. Confira aqueles que são implacáveis com seus inimigos.

Áries

O ariano tem um temperamento forte e competitivo, que aflora especialmente quando ele se sente ameaçado de alguma forma por alguém. Ele fará seu inimigo saber bem com quem está lidando e dará o troco se for prejudicado sem rodeios. Além disso, está um passo a frente para atacar e se defender.

Gêmeos

O geminiano não costuma declarar guerra a muitas pessoas, mas quando não gosta de alguém fará o possível para deixar este alguém com uma reputação ruim. Ele age por baixo dos panos para que o outro não construa defesas. É importante lembrar que este signo é a ponte entre muitas pessoas e nunca está sozinho, por isso sempre tem quem o defenda.

Leão

O leonino gosta de se destacar positivamente com as pessoas, mas quando possui um inimigo, levará essa batalha muito a sério e ficará contra quem apoia o oponente. Ele unirá todas as suas forças para ser melhor e mostrar que o outro não pode atingi-lo, se protegendo e fazendo o possível para sair como o herói da história.

Escorpião

O escorpiano mantém seus aliados ao lado e seus inimigos ainda mais próximos, não poupando esforços em atrapalhar a vida do outro de todas as formas possíveis. Ele não tem medo de sair como o errado da história e irá atacar assim que se sentir ameaçado, guardando seus rancores por muito tempo.