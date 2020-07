Os signos do zodíaco que querem sempre aprender no amor

Para alguns signos do zodíaco, a aprendizagem é algo muito importante, especialmente em suas conexões ou relacionamentos amorosos.

Confira quais são:

Áries

O ariano encontra motivação em novas experiências, culturas e diferenças que constroem novas perspectivas. Por isso, ele se sentirá ainda mais conectado a um parceiro que pode ensiná-lo ou mostrar o que ele ainda desconhecia – contanto que o outro também esteja aberto a aprender com ele.

Gêmeos

O geminiano é aberto a conhecer tudo o que pode do mundo exterior, tanto de forma superficial como mais profunda. Ele gosta de ter entendimento em seus relacionamentos e desenvolve isso a partir do diálogo sobre mais diversos assuntos. Por isso, este signo terá laços ainda mais construtivos com alguém que compartilha o que vive, sente e aprende.

Sagitário

A vida do sagitariano é repleta de fases e por isso seus ensinamentos e aprendizagens estão sempre presentes também no aspecto amoroso. Ele absorve do outro e também ensina, criando relações repletas de muita troca e que podem evoluir se os dois se mantém abertos. Para este signo, as descobertas alimentam todas as suas conexões.

Capricórnio

O capricorniano busca o conhecimento e sabedoria em tudo o que faz, inclusive em suas relações amorosas. Este signo não se deixa levar por muitas fantasias, mas se conecta com o outro pela forma que ele aprendeu com suas experiências e enxerga o mundo, o que faz dele alguém aberto a ouvir, absorver e também compartilhar suas certezas. Ele busca evoluir ao lado de quem ama.