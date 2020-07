Os signos do zodíaco que possuem muita força em sua energia

Alguns signos do zodíaco lidam com energias repletas de força em suas vidas e podem tirar muitas coisas boas disso.

Confira quais são:

Áries

A energia do ariano é intensa, impulsiva e está pronta não só para tomar as rédeas da situação, mas também atacar e receber. Este signo tem um dos maiores poderes de iniciativa do zodíaco e motivação, por isso é implacável em suas conquistas.

Leão

Além de ser atraído pelo poder e considerar sua força interior uma grande dádiva que deve estar sempre presente e ser descoberta pelos outros, o leonino é repleto de vitalidade. Sua motivação vai muito além da energia física e faz com que ele tenha impulso para provar que é duro na queda, conseguindo o que deseja.

Escorpião

O escorpiano é intenso e não tem medo de chegar aos extremos dos seus sentimentos, esforços e decisões. Por isso, ele possui um forte poder e energia contida que, quando liberadas, ultrapassam qualquer obstáculo. Ele pode até enxergar limites que o deixe inseguro, mas sabe que seu maior desafio é com ele mesmo e não com os outros.

Aquário

A energia do aquariano provém de uma fonte inesgotável, a qual ele alimenta ainda mais quando não tem medo de se arriscar em caminhos desconhecidos e mirar no futuro. Ele pode deixar esse poder e intensidade de realização inovadora transparecer em tudo o que faz ou apenas nos momentos indicados, mas sabe que esse impulso sempre estará presente.