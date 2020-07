Os signos que precisam se reaproximar do parceiro este fim de semana

Este fim de semana é o momento perfeito para alguns signos do zodíaco se reaproximarem dos seus parceiros.

Confira quais são:

Áries

O amor vibra em sua vida, mas é preciso estar aberto para que ele possa realmente tomar conta. Querer o máximo que um relacionamento pode oferecer só é realista quando deixamos de romantizar e começamos apenas a sentir. A intimidade é sobre vivenciar as coisas juntos e entender que a rotina nem sempre é fácil; carregar os fardos com companheirismo pode mudar tudo para melhor.

Sagitário

As coisas mais apaixonantes de um relacionamento são promovidas pela ação e não pela reação. Por vezes, é preciso ser o primeiro a demonstrar e comunicar os sentimentos para que as coisas se movimentem e sigam o caminho que tanto desejamos. Não tema se abrir para quem conquistou seu coração.

Capricórnio

Muitos sentimentos podem não ser ditos quando os problemas tomam conta da mente do casal. É preciso se aproximar fisicamente e emocionalmente para que as belezas do relacionamento sejam compartilhadas. Lembre-se que para muitos o contato físico é tão importante quantos as palavras.