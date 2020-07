6 itens de papelaria para ter em casa (porque a vida não é só online)

Você está em casa e seus olhos estão doendo de tanto ficar diante do computador, do smartphone ou da televisão? Não é piada: existe mesmo uma síndrome da visão relacionada a computadores (CVS, sigla em inglês) e pode afetar qualquer pessoa que passe, com frequência, mais de duas horas de frente de telas de PC, fones, tablet e tevês.

Isso acontece porque os monitores são constituídos de pixels – aqueles pequenos quadrados coloridos na imagem, usados como parâmetro para a resolução do aparelho -, fazemos um esforço danado para conseguir foco. E esse trabalho para enxergar de maneira definida as imagens e os textos gera uma tensão nos músculos do olho. O resultado é dor e cansaço visual.

Os especialistas afirmam que não há nenhuma evidência que indique que computadores causam problemas de visão no longo prazo – ninguém vai ficar cego de tanto olhar para telas -, mas o cansaço visual é real. Como esse é um mal do mundo moderno (ninguém vai esperar que fiquemos livres das telas), mas o remédio é procurar outras atividades em seu tempo livre como leitura de livros (não vale e-book!), desenhos e pinturas.

Assim, selecionamos vários materiais que estão entre os mais vendidos (não por acaso a venda de material escolar e de escritório cresceu durante o isolamento social) para você incluir como atividades na sua agenda. Quem sabe você pode até gostar e criar um hobby. Confira:

1. Lápis de Cor Bic Evolution 36 Cores







Vamos começar com os lápis de cor. Existem milhares de opções, mas nossa escolha é uma boa marca e em com um preço bem acessível. São 36 cores e o fabricante afirma que as pontas são mais resistentes à quebras. Compre a partir de R$ 27,74.

2. Apontador de Mesa Pequeno CIS







Quem usa lápis de cor ou preto precisa ter um bom apontador. Nós indicamos esse com sistema sem lâmina que promete nunca ficar cego. Também pode ser fixado na mesa. Compre a partir de R$ 57,04.

3. De pai para filho







Os livros para colorir já foram uma febre da qual quase ninguém conseguiu escapar. Mas este tem uma diferença: uma página é para a criança e outra para o pai. Ao colorir juntos, o livro propõe um momento de conexão e de troca de experiências entre pai e filho. Compre a partir de R$ 7,92.

4. Apoio de Leitura Livro Lundene







Esse modelo também serve para notebook, mas você está proibido de fazer esse uso. São 5 níveis de ajuste na base e 8 na parte traseira, permitindo controle de inclinação. Tem exclusivos prendedores de páginas retráteis feitos de aço inoxidável revestido. Compre a partir de R$ 90,90.

5. Caneta Gel CIS Box com 60 cores







Se você é do tipo que prefere canetas à lápis, essa sugestão é a ideal. As canetas em gel reduz o atrito com o papel e permite um traço mais fácil. O display vem com 60 unidades – 25 cores fashion, 20 cores glitter, 6 cores neon, 4 cores pastel e 5 cores metálicas. Compre a partir de R$ 194,44.

6. Papel Mágico Off Paper







Não se trata de mágica como diz o papel. É um papel de dupla camada que ao ser arranhado revela diversas cores por baixo. Tem uso escolar, pedagógico e infantil. O pacote vem com 5 folhas e um bastão para arranhar. Compre a partir de R$ 10,40.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.