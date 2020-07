VÍDEO: Meteoro em alta velocidade cruza sertão nordestino e assusta moradores da região

Um meteoro em alta velocidade cruzou o sertão nordestino, nesta semana, e assustou moradores da região.

De acordo com a Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), o bólido (como também é chamado) foi avistado no interior de Pernambuco, Bahia, Ceará e Paraíba.

“Um grande bólido foi visto no Sertão de Pernambuco e estados vizinhos às 18:59 (hora local) da noite de quarta-feira”, detalhou a instituição.

A partir de análises preliminares, a BRAMON calculou a trajetória do bólido, que surgiu entre os municípios de Princesa Isabel (PB) e Carnaíba (PE) e seguiu na direção sudeste, desaparecendo no céu a Sul do município de Arcoverde (PE).

O fenômeno causou um enorme estrondo e assustou algumas pessoas. Câmeras registraram o fenômeno. Confira:

