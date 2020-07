Os signos do zodíaco que sentem quando o parceiro está mentindo

Alguns signos do zodíaco podem ser muito intuitivos com as mentiras e acabam identificando facilmente quando alguém está tentando enganá-los, especialmente em um relacionamento.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano precisa aprender desde cedo a conviver com suas emoções e sentimentos, o que pode fazê-lo se conectar de forma mais profunda com as pessoas que se relaciona, especialmente romanticamente. Por isso, ele pode ter muita intuição e sente quando o parceiro pode tentar esconder algo. Ainda assim, pode se sentir inseguro em seguir o próprio instinto.

Escorpião

O escorpiano é misterioso e sabe muito bem como pessoas que escondem algo costumam agir. Emocional e pronto para revelar tudo o que está oculto, este signo pode acabar tendo uma forte intuição sobre o parceiro. No entanto, ele também é desconfiado e precisa ter cuidado para não deixar a insegurança falar mais alto e confundi-lo.

Virgem

O virginiano é minucioso em todas as suas observações e sabe os detalhes do comportamento do outro com exatidão. Por isso, ele facilmente perceberá que algo pode estar errado ou sendo escondido pelo parceiro. Certamente ele irá reunir todas as pistas antes de tirar uma conclusão.

Peixes

Por mais que nem sempre ouça a própria intuição como deve, o pisciano possui um mundo profundo de sentimentos e se conecta de forma muito próxima com o parceiro. Tudo isso faz com que ele possa identificar o que o outro sente mais facilmente e também descobrir quando algo de errado pode estar acontecendo.