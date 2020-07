Os alimentos comuns que podem aumentar o inchaço abdominal

Inchaço abdominal pode ser um incômodo comum na vida de algumas pessoas e é agravado por alguns alimentos. Descubra quais alimentos evitar se tiver inchaço, de acordo com o Dr. Axe:

Açúcar e bebidas açucaradas

O açúcar fermenta facilmente no intestino, o que pode promover inflamação e inchaço no estômago. Bebidas com açúcar e chiclete podem contribuir muito para o desconforto.

A maioria dos produtos lácteos

Estes incluem iogurtes aromatizados com açúcar e ingredientes artificiais, mas também outros tipos, pois os processos de fabricação modernos podem remover enzimas importantes dos produtos lácteos.

Grãos e produtos refinados

O glúten pode ser difícil de digerir assim como milho, aveia e outros grãos em alguns casos. Feijões e legumes também podem ajudar a desenvolver gases.

Alguns vegetais e frutas

Legumes como brócolis, couve, couve-flor, cebola e até alho contêm enxofre e certos tipos de carboidratos difíceis de digerir. Certos tipos de frutas fermentáveis como abacates, maçãs, pêssegos e outras frutas de caroço, também podem causar inchaço.