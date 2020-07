Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 19 de julho

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Momento de grande paz e surpresas agradáveis, especialmente para a reconciliação com seu parceiro ou pessoas queridas. Não minta mais para o seu parceiro, pois a verdade virá.

Você será convidado para algo importante e pode conhecer pessoas que o ajudarão no futuro. Cuidado com problemas legais e tente manter todos os seus pagamentos em ordem.

Você ganha dinheiro extra por uma dívida do passado. Uma viagem pode ser planejada para agosto. Você pode precisar levar algo para o conserto. Um amigo do signo de Aquário ou Peixes pode procurá-lo para iniciar um negócio.

Você terá de sorte com os números 02 e 41 e atrairá abundância. Com o azul.

Touro

Você analisa mudanças necessárias para avançar em seu trabalho ou colher frutos. Você irá a reuniões no trabalho e enfrentará pressões. Lembre-se de que seu signo é rigoroso e detalhista em tudo o que faz, por isso se destacará pela ordem com seus superiores.

Se você estiver estudando, precisa se aplicar para que tudo saia bem. Vai haver tempo para se divertir no futuro. Você vive um romance, mas será passageiro; tente tirar o melhor proveito disso.

Em 17 de julho você atrai o melhor para si com fé e pensamentos positivos para continuar a obtendo sucesso em tudo o que empreender. Seus números da sorte serão 11 e 29 e o branco atrai abundância.

Gêmeos

Melhor gerenciar seu tempo e resolver todas as pendências. Nesta sexta-feira, você faz pagamentos e tem reuniões para discutir mudanças e alterações nos horários no trabalho que podem ser positivos.

Um amor de longe pode entrar em contato com você, mas é melhor tentar ser claro e encontrar pessoas mais compatíveis com o seu signo. Você compra roupas ou muda sua aparência.

Momento de renovar sua casa e fazer pequenas mudanças para viver melhor e deixar as energias fluírem. Neste domingo, tente ficar um pouco ao ar livre ou entre em contato com a natureza para que sua energia positiva cresça.

Momento de ter fé e pensamentos positivos. Seus números da sorte são 05 e 48 e a sua cor é o amarelo.

Câncer

Você se reinventará neste fim de semana. A sexta-feira será ideal para iniciar um novo projeto de trabalho; neste dia as energias positivas estarão do seu lado e será ideal aproveitá-las para destacar seu desempenho.

Não dê ouvidos às fofocas e comentários ruins que fazem sobre você. Lembre-se de que seu signo é o mais carismático e isso faz com que você sempre atraia a inveja.

Cuidado com o que você come e tente cuidar do estomago com uma dieta mais saudável. Você comemora este sábado, apenas evite reunir amores do passado.

Os comprometidos devem evitar discussões e ter mais paciência com seu parceiro. Você mostra apoio a sua família. Você terá sorte no domingo, com os números 06 e 77. Sua cor é o vermelho.

Leão

Você vai se sentir um pouco estressado devido a reuniões de última hora. Lembre-se de que seu signo é um perfeccionista e isso faz com que você sempre queira fazer seu trabalho da melhor maneira; apenas tente não discutir com seus superiores e tudo dará certo sem problemas.

Você pode trocar ou adquirir um bem. Um convite será feito. Você conserta algo em sua casa e pode pegar gosto pela decoração.

Sua sorte virá com os números 00 e 23, tente combiná-los com a sua data de nascimento. Sua cor é o azul. Um curso ou uma conferência pode ajudá-lo a crescer profissionalmente.

No amor, você continuará com seu parceiro atual, mas não deve negligenciar seu relacionamento; lembre-se de que os relacionamentos são alimentados pela atenção e detalhes.

Virgem

Você prestará mais atenção à sua vida pessoal, porque está no momento ideal para se renovar em todos os aspectos, especialmente mentalmente. Cuide mais da sua saúde com exercícios e alimentação saudável.

Um amigo pode fazer um convite. Uma pessoa próxima a você propõe que você comece um negócio e isso pode ser muito positivo.

Um amor do passado pode procurá-lo; tente não discutir e acabar com esse vínculo que faz mal. Aqueles que são solteiros terão a sorte de conhecer pessoas compatíveis do signo de Áries, Touro ou Leão neste fim de semana.

Esteja aberto para o amor. Seus números da sorte são 02 e 19 e sua cor é o laranja. Evite emprestar dinheiro se não tiver certeza desta decisão.

Libra

Você terá muita sorte neste fim de semana em tudo relacionado a novos amores, especialmente com os signos de Peixes, Gêmeos ou Virgem.

Sexta-feira agitada e que pede organização das tarefas; lembre-se de estar sempre preparado. Tente não negligenciar seus estudos e fazer um curso.

Tenha cuidado com seu dinheiro e planeje suas compras da melhor maneira possível, especialmente se você tiver em mente começar a construir uma propriedade.

Uma viagem pode surgir ou uma estimação chega à sua casa. Momento de mudar, organizar e limpar a casa para renovar sua energia. Seus números da sorte são 04 e 38 e sua cor é o roxo. Um familiar o procura para dar uma notícia ou fazer um convite.

Escorpião

Sexta-feira de muitas ocupações e de organizar seus assuntos de interesse econômico. Tente melhorar sua administração para que seus recursos sejam bem aproveitados.

Em breve, você participará de uma reunião muito importante que o ajudará no seu futuro; Vista cores claras para atrair sorte. Alguém especial gostará muito de uma surpresa.

Evite problemas intestinais e tente ter uma dieta mais saudável. Alguém te dá um livro. Você terá sorte no domingo com os números 07 e 56.

Momento de ficar em paz com seu parceiro, pois isso faz com que você se apaixone novamente; sua compatibilidade neste fim de semana será maior com os signos de Peixes ou Câncer, então deixe-se amar.

Sagitário

Neste fim de semana, você se sentirá muito animado e finalmente decidirá ser feliz, deixando para trás as situações que não pode controlar, especialmente no amor. Este é o momento de reinventar.

Nesta sexta-feira, você terá reuniões no trabalho para demonstrar suas qualidades. Você pode ver amigos ou se encontrar com alguém da família. Uma boa renda pode vir a partir de negócio nos fins de semana.

Você pode planejar uma viagem. Você paga multas ou dividas pendentes. Um amor pode pedir para voltar; tente analisar bem a situação e não tenha pressa. Você terá sorte com os números 13 e 20 e o vermelho atrai abundância.

Capricórnio

Você terá três dias de ótima vida familiar e em casa, passando um tempo de qualidade com pessoas queridas e ficando em paz consigo mesmo. Você se atualiza no trabalho ou faz um curso aos sábados para se aperfeiçoar profissionalmente.

Você se lembra de um amor que não está mais com você; tenta procurá-lo e revelar o que sente para recuperar a tranquilidade. Uma viagem pode surgir.

Você é muito bom em ajudar os outros e deve pensar como pode desenvolver esta habilidade, pois ela dará a diferença. No domingo você renova as energias da casa com organização e doando tudo o que não usa mais.

Você terá sorte com os números 03 e 29; Tente combiná-los com sua data de nascimento para personalizar sua sorte. Sua cor é o verde.

Aquário

Você organiza sua vida pessoal de todas as maneiras e se sente mais apaixonado. Não se deixe abater e tenha em mente que quando um amor acaba, a oportunidade de construir algo novo e melhor chega. Não se martirize.

Quem está procurando um novo emprego deve pesquisar bem o que é oferecido e analisar tudo para mudar a sua vida profissional positivamente. Você é muito bom em design e comunicação e isso pode ajuda-lo a se encontrar profissionalmente.

Você muda sua aparência e aproveita o bom humor. Momento de cautela e de não se submeter a nenhuma cirurgia que não seja importante; espere.

No domingo, você planeja um momento agradável em casa e tudo sairá bem. Você terá sorte com os números 14 e 21 e a cor marrom.

Peixes

Você pensará em fazer algo diferente em sua vida e terá pensamentos positivos. Lembre-se de que seu signo é bom empreendedor quando pensa com estratégia e responsabilidade.

Para quem tem um parceiro, será um fim de semana cheio de bons momentos e as coisas podem ficar mais sérias ainda. Os solteiros continuarão em busca do amor verdadeiro, mas não devem se desesperar, pois o parceiro ideal chegará em breve.

Um fechamento importante de contrato pode acontecer. Você reforma ou faz mudanças em sua casa. Tente descansar neste domingo ou passar um tempo com sua família.

Você terá sorte com os números 08 e 99. Neste fim de semana, você deve beber bastante líquido, especialmente água, para limpar as energias.