Mães pretendem manter filhos pequenos em casa mesmo após a reabertura das escolas

Muitas cidades já anunciaram a data de volta às aulas presenciais e os pais começam a pensar o que farão com os filhos quando as escolas reabrirem. Uma pesquisa realizada nas redes sociais do portal Canguru News mostra que a maioria das mães (65%) não pretende levar os filhos às escolas. Já 32% delas planejam que os filhos voltem às aulas assim que as escolas forem reabertas. Somente 2% disseram não saber ainda o que farão.

Outra enquete informal realizada em grupo de mães de Facebook também revelou que 55% das mães não têm intenção de que os filhos voltem às aulas quando elas forem retomadas de modo presencial. As justificativas são variadas e vão desde a preocupação das crianças adoecerem e ou transmitirem a Covid-19 para familiares ao fato de serem mães que trabalham em home office e têm condições de cuidar das crianças. Na enquete, muitas mães explicaram também que retiraram os filhos da escola, porque ainda não estão em idade escolar e ficarão em casa ao longo deste ano.

Um total de 22% das mães disse querer que os filhos retomem as aulas presenciais, seja porque precisam trabalhar e não têm com quem deixar as crianças, seja porque acreditam que retomar o contato com os amigos, professores e o ambiente escolar é importante após longo período de isolamento social. Ainda, outras 21% das mães disseram não saber o que vão fazer, preferindo aguardar a data do retorno chegar mais perto.

Mãe escrevente diz não se sentir segura com o retorno escolar

Em São Paulo, o governo anunciou que pretende retomar as aulas presenciais no dia 8 de setembro, se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela – a terceira menos restritiva segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia – por 28 dias consecutivos. No momento, o estado tem sete regiões na fase amarela.

Apesar dos cuidados e protocolos sanitários e de saúde impostos pelo governo para as escolas públicas e privadas de todo o estado, muitos pais e mães se questionam quanto a como tudo isso se dará na prática. Na dúvida, a escrevente Bianca Campos, que também vive em São Paulo, disse que a filha Manuela, de 5 anos, permanecerá em casa. “Não pretendo mandar porque não me sinto segura, acho que as escolas não têm como oferecer essa segurança às crianças”, afirma Bianca.

