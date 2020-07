Médicos podem ter encontrado novo sintoma de covid-19

Um novo relatório publicado no Journal of the American Medical Association (JAMA) em 15 de julho aponta para um novo sintoma que pode estar associado ao coronavírus.

O estudo demonstrou que entre 21 pacientes com COVID-19 e erupção cutânea, 6 pacientes (29%) tiveram enantema, que são manchas vermelhas no interior da boca.

Reprodução / Hospital Universitário Ramon y Cajal

“A faixa etária desses pacientes estava entre 40 e 69 anos, e 4 dos 6 (66%) eram mulheres. (…) Os achados clínicos e histológicos da erupção cutânea semelhante ao eritema multiforme foram relatados em outros lugares do corpo”, relataram os médicos do Hospital Universitário Ramon y Cajal em Madri.

O relatório publicado no JAMA, um dos jornais de maior prestígio no mundo da medicina, também relatou que “o tempo médio entre o início dos sintomas do COVID-19 e o aparecimento de lesões foi de 12,3 dias”.

De acordo com o Infobae, ainda não se sabe quão comum é esse novo sintoma, mas ele só foi analisado agora devido as praticas de segurança que os possíveis pacientes de covid-19 são submetidos.

“Por questões de segurança, muitos pacientes com suspeita ou confirmação de covid-19 não têm sua cavidade oral examinada”, pontuaram.