Atualização gratuita de julho chega para o game Predator: Hunting Grounds

A nova atualização gratuita de julho já chegou para o game Predator: Hunting Grounds, conforme revelado pela Sony.

“Estamos animados em trazer vários itens na atualização gratuita deste mês, e dar aos jogadores a oportunidade de obter ainda mais maneiras de customizar suas classes tanto do Esquadrão de Elite quanto do Predador”, detalhou.

O título é um jogo eletrônico multijogador desenvolvido pela IllFonic e publicado pela Sony Interactive Entertainment.

Mais de trinta novos itens que chegam nesta atualização: Novos shaders de armas para a Fireteam, um novo traje de camuflagem para o Esquadrão de Elite, e vibrantes novas cores de skins para o Predador, na maioria dos casos.

Ainda de acordo com as informações, também foi anunciado o lançamento mundial aguardado do Alpha Predator e da Sickle.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: