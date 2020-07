Atualização beta do app WhatsApp para Android revela novo recurso

O WhatsApp liberou, nesta sexta-feira (17), uma nova versão beta atualizada do app de mensagens instantâneas.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo update foi liberado para o sistema operacional Android.

A atualização do app, de número 2.20.196.5, ainda é exclusiva para testadores do sistema do Google.

Novo recurso

A plataforma também trabalha em um novo recurso. O app planeja utilizar uma ‘animação infinita’ para adesivos animados no chat.

Não está totalmente claro como a função deve funcionar. No entanto, um vídeo mostra como o WhatsApp reproduz ‘infinitamente’ um adesivo animado. Confira:

NEWS: WhatsApp was already planning to use an infinite animation for animated stickers in the chat!

This video shows how WhatsApp infinitely plays an animated sticker.

Maybe we will see this feature in future as new option, it's not clear if there is this intention today. pic.twitter.com/QtzhwnYtds

— WABetaInfo (@WABetaInfo) July 16, 2020