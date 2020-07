Aprenda a fazer um bolo de banana rápido de liquidificador

O bolo de banana rápido de liquidificador é perfeito para tomar um café da tarde. Confira a receita do site Tudo Gostoso.

Ingredientes

3 ovos 2 xícaras (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

1/2 xícara (chá) de óleo

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico

7 bananas

3/4 xícara (chá) de açúcar

1/2 xícara (chá) de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o açúcar e misture até derreter. Despeje a água quente e mexa até dissolver o açúcar. Deixe engrossar até chegar ao ponto de calda e reserve.

Massa

Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma massa lisa e homogênea.

Adicione por último o fermento e bata na velocidade mínima do liquidificador. Unte uma forma média com margarina e farinha.

Despeje o caramelo e as bananas cortadas no comprimento. Leve para assar em forno médio 180º C, preaquecido por aproximadamente 30 minutos.

