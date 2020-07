4 ingredientes caseiros para clarear o cabelo naturalmente

As mulheres estão constantemente mudando de visual. No entanto, há aquelas que temem os produtos químicos dos produtos. Mostramos 4 ingredientes caseiros para clarear seu cabelo naturalmente.

Suco de limão

Além das propriedades do limão para o nosso corpo e pele, também foi descoberto que suas vitaminas e nutrientes são perfeitos para clarear seu cabelo.

Recomenda-se principalmente clarear as pontas e alcançar um efeito de californianas ou realizar pequenas luzes. Os resultados não são tão extremos, mas podem ajudá-lo a mudar o tom do seu cabelo. Basta misturar o suco de limão com água e aplicá-lo ao cabelo com um recipiente de spray.

Camomila

Camomila é um dos melhores ingredientes para clarear o cabelo sem o uso de produtos químicos. Na verdade, alguns shampoos de efeito clareaedor contêm este ingrediente na sua composição.

Você só precisa preparar uma infusão com quatro sacos de chá de camomila em 250 mililitros de água. Coloque no fogo e, quando chegar ao ponto de ebulição, armazene o líquido em uma garrafa.

O efeito deste ingrediente caseiro é gradual, por isso é aconselhável usá-lo e manter o resto na geladeira até a próxima aplicação. Quando você jogá-lo na área específica, tente sair ao sol para que os raios façam efeito.

Canela

Além do aroma delicioso na cabeça, a canela também é útil para clarear o cabelo. Tudo o que você tem que fazer é adicionar uma colher (sopa) de canela em pó ao condicionador que você usa regularmente e cobrir o seu cabelo. Deixe agir durante a noite e use shampoo no dia seguinte.

Vinagre

O vinagre tem um efeito natural de clareamento se você aplicá-lo diretamente no cabelo. Como o limão, você só tem que misturá-lo com um pouco de água. Aplique-o no seu cabelo, não importa se você sair ou decidir ficar em casa. Deixe o produto agir por 15 minutos e, em seguida, retire com água morna.