Há uma técnica extremamente simples que permite deixar os seus legumes cozidos muito saborosos. De acordo com a comunidade do site Buzzfead, a dica é temperar os legumes antes de cozinhar. “Isso evita o excesso de tempero no final e torna o sabor ainda melhor do que se você temperasse somente no final”, afirma lyonsamd.

