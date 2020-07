As promessas que os signos de Fogo não podem cumprir

Áries, Leão e Sagitário são signos representados pelo elemento Fogo e compartilham muita intensidade e paixão em sua personalidade ou forma de enxergar a vida.

Confira as promessas que eles não conseguem cumprir:

Áries

Este signo não cumprirá a promessa de demonstrar o que realmente sente, pois se deixa levar pelo calor do momento que produz sentimentos intensos, mas vagos. Tende a falar muitas coisas por impulsos e se arrepende depois. O que ele realmente possui dentro de si permanece guardado e é revelado apenas em momentos de calma.

Leão

O leonino não poderá cumprir a promessa de não se importar com a grandeza e coisas superficiais. Ele gosta da boa vida e acha que merece o melhor. Este signo pode aprender muito com a vida e ser profundo, mas tudo o que envolve demonstrações de poder e destaque podem chamar a sua atenção.

Sagitário

O sagitariano não pode prometer nada para sempre, pois muda e segue diferentes caminhos em sua vida. Este signo vive a liberdade de forma muita intensa e por mais que permaneça no mesmo lugar durante um bom tempo, sabe que uma hora as coisas irão mudar e é otimista com isso.