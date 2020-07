Os signos do zodíaco que se irritam com os parceiros facilmente

Alguns signos do zodíaco possuem personalidades fortes e podem sair do sério com o parceiro com mais facilidade. Confira quais são:

Áries

O ariano é agitado por natureza e acaba saindo do sério facilmente, especialmente quando possui problemas com seu parceiro. Ele é pouco tolerante e de paciência instável, podendo falar coisas por impulso e reagir de forma nervosa com as pessoas que convivem.

Câncer

O canceriano tem as emoções à flor da pele e pode ver seu humor variar de uma hora para outra. Por isso, as pessoas que convivem com ele tende a sofrer com seus altos e baixos, que podem vir repletos de dramas e mágoas.

Virgem

O perfeccionismo do virginiano faz com que ele seja exigente e possa apontar os erros das outras pessoas, especialmente dos parceiros. Ele pode até não se irritar sempre, mas chega no seu limite e sai do sério, deixando o ambiente repleto de tensões.

Aquário

O aquariano se irrita com cobranças e pode ser bastante frio quando se sente contrariado. Ele tende a se alterar quando precisa conviver com dramas e pode fazer o outro também se sentir desconfortável.