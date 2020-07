Os signos do zodíaco que mais causam conflitos no trabalho

Alguns signos do zodíaco possuem características nas suas personalidades que tendem a atrair mais conflitos no local de trabalho que outros.

Confira:

Áries

O ariano gosta de assumir o controle, especialmente no trabalho. Por isso, ele tende a ficar infeliz quando seus companheiros são pouco receptivos a sua liderança. Seus conflitos acontecem especialmente pelo individualismo, disputas de poder ou por ser mais veloz que os outros.

Câncer

São receptivos e gostam de agregar as pessoas totalmente em sua equipe, mas também são teimosos. Podem ser manipuladores e ao tentar convencer as pessoas a fazer as coisas do seu jeito e ficam facilmente na defensiva quando isso não acontece, o que pode terminar especialmente em intrigas e climas tensos.

Leão

O leonino gosta de exercer a liderança e se destacar, por isso ele não deixa que o controle saia das suas mãos facilmente. Atraem o conflito quando deixam o lado pessoal e ego falar mais alto, não se concentrando nos interesses da equipe. Defendem suas opiniões e podem também bater de frente com quem pensa o oposto.

Virgem

Nada escapa ao olhar do virginiano e ele é muito exigente. Este signo não tem medo de cobrar melhores resultados e criticar o que não acha correto, dando o máximo de si e não esperando o mínimo dos outros. Pode motivar que todos sigam os seus métodos e acaba entrando em conflito com quem não quer seguir estes padrões.

Capricórnio

Procurando ser responsável e se destacar por sua capacidade, este signo trabalha duro e pode criticar aqueles que não fazem o mesmo. Ele tende a confiar em seus aliados, mas desconfiar muito daqueles que não parecem pensar e agir como eles, podendo bater de frente para não perder território.

Aquário

O aquariano possui muitos pensamentos inovadores e isso pode dificultar que ele veja as coisas de forma mais prática. No trabalho, ele é revolucionário e sempre baterá de frente com as pessoas mais conservadores, não deixando que ninguém diminua suas ideias e lutando para mostrar seu valor.