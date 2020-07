Os signos do zodíaco que demonstram a atração na conversa

Alguns signos do zodíaco costumam flertar especialmente durante a conversa e alguns dos seus gestos acabam deixando isso evidente.

Confira:

Câncer

O canceriano motivará a conversa sobre assuntos pessoais e tentará se aproximar ao máximo do outro, podendo imitar comportamentos ou discutir por muito tempo tudo o que possuem em comum. Ele é intenso e pode guiar a conversa para onde deseja.

Gêmeos

Como um dos signos mais comunicativos do zodíaco, o diálogo é importante também na hora do flerte. Mais do que impressionar, este signo iniciará assuntos para se conhecer melhor e compartilhar semelhanças com as pessoas que deseja, iniciando longas conversas.

Escorpião

Quando se sente atraído por alguém, o escorpiano irá apostar no diálogo para descobrir o máximo possível sobre o outro. Além de tentar impressionar, ele usará sua boa lábia para se aproximar ao máximo do outro, inclusive fisicamente.

Capricórnio

O capricorniano pode mudar bastante a forma que se comunica quando está interessado em alguém. Ele busca assuntos genuínos e deixa seu lado mais sensual escapar, assim os sorrisos, olhares e até certo desconcerto podem transparecer entre as suas palavras.