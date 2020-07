Os 5 chuveiros mais bem avaliados para fazer do banho um momento revigorante

Você sabia que vida útil das resistências dos chuveiros elétricos é de aproximadamente 90 dias? Não entenda mal: não são 90 dias corridos e sim dias de uso constante. Ou seja: a resistência de um chuveiro comum dura no máximo 2.160 horas. Numa família de 4 pessoas onde cada um tome dois banhos por dia, isso significa algo em torno de 1.000 dias ou menos de três anos de durabilidade do chuveiro.

A durabilidade, entretanto, pode cair em um terço (ou para 60 dias) dependendo das variações de tensão elétrica e da quantidade de cloro presente na água que corrói a resistência. Ou seja: se não prestar atenção no seu chuveiro, você correrá o risco de tomar banhos frios a contragosto. É bem possível que, neste tempo de isolamento social, os banhos da família tenham ficado mais longos. Talvez seja uma boa hora para dar um up no chuveiro da sua casa. Selecionamos os cinco chuveiros mais bem avaliados na plataforma Amazon. Confira:

1. Chuveiro Acqua Duo Lorenzetti





Este é o modelo mais vendido em "Chuveiros e duchas". Tem 7800 watts e promete ser mais durável do que a média dos chuveiros comuns. Tem opções nas cores branca, cromado ou preto cromado para combinar melhor com a decoração do seu chuveiro. Compre a partir de R$ 379,99.

2. Chuveiro Acqua Wave Ultra Lorenzetti





O fabricante afirma que este modelo tem jatos de alta performance mesmo com baixa pressão e resistência de longa duração com exclusivo cartucho que garante uma troca rápida e segura. Compre a partir de R$ 317,88.

3. Ducha Advanced Multitemperaturas Lorenzetti



Este é um modelo com preço mais acessível que apesar disso tem boa avaliação e promete temperaturas reguláveis e grande espalhador para aumentar a área de banho. Sua resistência também é trocada em refil. Compre a partir de R$ 98,90.

4. Chuveiro Solly Inox Polido Docol





Se você optar por um sistema de aquecimento central, seja a gás ou elétrico, vai precisar de novas chuvas para seu banheiro. Escolhemos um modelo que tem vazão de até 12 litros por minuto, fabricado em inox que promete durar para sempre e está em promoção pela metade do preço. Compre a partir de R$ 1.581,30.

5. Ducha Vertical com Hidro e Cascata





Esse é um modelo bem legal para quem já tem aquecimento central ou pretende investir em um. A ducha tem chuveiro tradicional, cascata, hidro e jatos horizontais. Proporciona um banho revigorante ideal para relaxar e tirar o stress do dia-a-dia. Compre a partir de R$ 2.390,00.

BÔNUS:

1. Aquecedor de Água a Gás Lorenzetti





Se você quiser trocar dos chuveiros elétricos para um sistema de aquecimento central, que pode ser conectado junto ao sistema de gás, indicamos esse aquecedor que pode ser usado com duas duchas simultâneas. É um investimento um pouco mais, mas você verá o resultado na sua conta de energia elétrica. Compre a partir de R$ 1.169,90.

2. Aquecedor Central Flex Digital Cardal





Este é um aquecedor central elétrico para a casa toda. É uma opção para quem não quer um aquecedor. Alimenta com água quente até 3 pontos no banheiro não simultâneo (não se pode tomar banho nos 3 pontos ao mesmo tempo para garantir a água quente) e tem 4 opções de temperaturas. Compre a partir de R$ 1.359,99.

O Metro Jornal pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.