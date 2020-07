O novo recurso que será implementado pelo app WhatsApp em breve

Um importante recurso do WhatsApp será lançado em breve para os usuários, depois de uma longa espera.

Finalmente, o aplicativo decidiu testar ‘mensagens autodestrutivas’ na plataforma, como revelado pelo site WABetaInfo.

Principal concorrente do WhatsApp, o app Telegram já conta com a novidade, que se popularizou nos últimos tempos.

Como revelado, ao ativar o mega recurso, pode-se escolher o quanto as próximas mensagens vão durar. Com isso, elas são apagadas automaticamente após o período.

Apesar do desenvolvimento do recurso, ainda não existe data de lançamento. No entanto, deve ocorrer em uma atualização próxima.

