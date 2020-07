Nasa e ESA divulgam fotos inéditas do sol

A Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA) divulgaram nesta quinta-feira imagens inéditas obtidas pela missão Orbiter, lançada em fevereiro deste ano.

A sonda Orbiter possui 10 instrumentos especialmente adaptados para tirar as fotos mais próximas do sol até hoje vistas e as imagens enviadas mostraram pela primeira vez as ‘fogueiras solares’, milhões de pequenas erupções na superfície da estrela cuja origem ainda é desconhecida.

"Estas imagens sem precedentes do Sol são as mais próximas que já conseguimos", disse Holly Gilbert, cientista da Nasa.

A sonda Orbiter é protegida por uma blindagem térmica especial capaz de suportar até 600 ºC, permitindo que a sonda se aproxime a um terço da distância da terra com a estrela.

O principal objetivo dessa missão é entender como o sol cria e controla a heliosfera, a bolha magnética que circunda todo nosso sistema solar.

Veja a animação feita pela Nasa:

Mais fotos: