Um vídeo compartilhado no YouTube revela algumas dicas rápidas para ter uma casa sempre perfumada.

As orientações foram compartilhadas pelo canal ‘A dica do dia com Flávia Ferrari’ e já contam com quase 400 mil views na plataforma.

Como revelado pelo canal, são rotinas simples, com um ótimo resultado. Confira o vídeo completo:

LEIA TAMBÉM: